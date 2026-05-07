Bart Verhaeghe werkt mee aan identificatie van supporters na antisemitische gezangen
Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zal meewerken aan de identificatie van supporters die tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht op 3 mei antisemitische gezangen zouden hebben aangeheven. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag, nadat de Club-voorzitter maandagnamiddag werd verhoord door procureur des Konings Julien Moinil. Het parket heeft intussen ook een klacht ontvangen van Joodse organisaties wegens antisemitisme.
Het Brusselse parket had zaterdag aangekondigd dat het een opsporingsonderzoek had geopend naar aanleiding van de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge in het Lotto Park. Die wedstrijd in de Champions' Play-off van de Jupiler Pro League werd door Club Brugge gewonnen met 1-3, maar tijdens de match waren volgens het parket gezangen met een antisemitisch karakter te horen in de tribunes van de supporters van Club Brugge.
Het parket opende daarom een onderzoek wegens aanzetting tot haat of geweld, ten laste van Club Brugge en onbekenden, wegens van wat het "een flagrante schending van de wet" noemde.
Supporters identificeren
Doel van het onderzoek is de betrokken supporters te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket. In dat onderzoek werd de Club-voorzitter als verdachte opgeroepen voor verhoor. Dat verhoor vond maandag in de late namiddag plaats, en werd afgenomen door de procureur des Konings, Julien Moinil, zelf.
Na afloop van het verhoor wilden Bart Verhaeghe en zijn advocaat, meester Walter Van Steenbrugge, geen commentaar kwijt, enkel dat het verhoor goed was verlopen.
"De voorzitter werkt mee aan de identificatie van de supporters die de gezangen zouden gescandeerd hebben", klinkt het dinsdag bij het parket. "De beelden die gemaakt werden tijdens de match worden op dit moment ook geanalyseerd om te leiden tot de identificatie van verdachten. Het parket van Brussel heeft intussen ook een klacht ontvangen van Joodse organisaties wegens antisemitisme. Het onderzoek wordt verdergezet."