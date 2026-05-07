Het Brusselse parket had zaterdag aangekondigd dat het een opsporingsonderzoek had geopend naar aanleiding van de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge in het Lotto Park. Die wedstrijd in de Champions' Play-off van de Jupiler Pro League werd door Club Brugge gewonnen met 1-3, maar tijdens de match waren volgens het parket gezangen met een antisemitisch karakter te horen in de tribunes van de supporters van Club Brugge.

Het parket opende daarom een onderzoek wegens aanzetting tot haat of geweld, ten laste van Club Brugge en onbekenden, wegens van wat het "een flagrante schending van de wet" noemde.