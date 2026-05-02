© Belga
Het verhoor van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in het onderzoek naar vermeende antisemitische spreekkoren is maandagavond afgerond. Verhaeghe en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge wilden na afloop geen inhoudelijke commentaar geven, behalve dat het verhoor “goed verlopen” was.
Verhaeghe werd als verdachte verhoord in het onderzoek naar gezangen die Club-supporters zouden hebben gescandeerd tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht op 3 mei in het Lotto Park. Volgens het Brusselse parket hadden die spreekkoren een antisemitisch karakter.
Het parket opende daarop een onderzoek naar aanzetting tot haat of geweld, tegen Club Brugge en onbekenden. De bedoeling is om de betrokken supporters te identificeren en eventueel voor te leiden.
Feiten ernstig genomen
Opvallend: het verhoor werd persoonlijk afgenomen door Brussels procureur des konings Julien Moinil. Daarmee wil het parket benadrukken dat de feiten ernstig worden genomen.
“Dergelijke gezangen hebben geen plaats in onze samenleving”, liet het parket eerder al weten.