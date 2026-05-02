Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge-voor­zit­ter ver­hoord in onder­zoek naar spreekkoren

Bart Verhaeghe

© Belga

Het verhoor van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in het onderzoek naar vermeende antisemitische spreekkoren is maandagavond afgerond. Verhaeghe en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge wilden na afloop geen inhoudelijke commentaar geven, behalve dat het verhoor “goed verlopen” was.

Verhaeghe werd als verdachte verhoord in het onderzoek naar gezangen die Club-supporters zouden hebben gescandeerd tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht op 3 mei in het Lotto Park. Volgens het Brusselse parket hadden die spreekkoren een antisemitisch karakter.

Het parket opende daarop een onderzoek naar aanzetting tot haat of geweld, tegen Club Brugge en onbekenden. De bedoeling is om de betrokken supporters te identificeren en eventueel voor te leiden.

Feiten ernstig genomen

Opvallend: het verhoor werd persoonlijk afgenomen door Brussels procureur des konings Julien Moinil. Daarmee wil het parket benadrukken dat de feiten ernstig worden genomen.

“Dergelijke gezangen hebben geen plaats in onze samenleving”, liet het parket eerder al weten.

Belga
Club Brugge Bart Verhaeghe

Meest gelezen

Harelbeke naar eindronde
Sport

KRC Harelbeke wint met duidelijke cijfers en mag zich opmaken voor finale voor promotie
Dwars Door Brugge
Sport

Loopevenementen steeds populairder: recordeditie voor Dwars door Brugge
Zulte Waregem Jelle Vossen
Sport

Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem met een overwinning, Cercle Brugge verliest zwaar in La Louvière

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club winst tegen STVV

Club Brugge rekent makkelijk af met STVV en legt druk bij Union
Supporters Club Brugge

Brussels parket opent onderzoek naar Club Brugge-supporters
Bart Verhaeghe

Club Brugge doopt oefencomplex om tot Alheembouw Basecamp
Nordin Jackers

Doelman Nordin Jackers loopt lichte hersenschudding op
Club Brugge Tzolis

Club Brugge neemt leidersplaats over van Union na vlotte zege in Anderlecht
Rellen bekerfinale 2025

Parket vraagt doorverwijzing van drie Brugse hooligans naar correctionele rechtbank
Aanmelden