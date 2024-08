"Nadat 42 'supporters' proactief uitgesloten werden voor thuismatchen van Club, vond vorige week vrijdag een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Club Brugge en het supporterscollectief North Fanatics. In dat gesprek werd benadrukt door Club dat er voor racisme en xenofobie geen plaats is binnen de Blauw-Zwarte familie, dat de betrokken supporters met hun actie schade berokkenden aan de club op nationaal en internationaal vlak én dat Club elk collectief dat dergelijk gedrag toelaat of stimuleert aansprakelijk zal stellen voor de toegebrachte schade aan de club. Daarnaast werd ook meegedeeld dat elke fan of groep die actief wil zijn of meedenken over de sfeerbeleving die voor Club zo belangrijk is - zoals sinds jaar en dag - alle mogelijke steun en medewerking zal krijgen. Daaropvolgend communiceerde North Fanatics zondag dat ze als groep ophouden te bestaan."

"Club wil benadrukken dat het op geen enkel moment één specifieke groep viseert maar dat de politionele diensten puur op basis van foto-identificatie de 42 'supporters' identificeerden. De beslissing om de 42 'supporters' uit te sluiten was volgens Club de enige juiste. Deze mening wordt unaniem gedeeld door de overgrote meerderheid van onze supporters. Dat enkelingen hier nu via een online haatcampagne tegen vertegenwoordigers van Club, dan wel via het dreigen met acties in het stadion, het opnemen voor deze 42 'supporters' is bijzonder jammer. Club roept daarom alle fans die willen supporteren voor Club - en Club niet gebruiken als megafoon voor eender welk ander gedachtegoed - op om dat zoals altijd met alle passie te doen. Elk positief initiatief daartoe zal alle steun krijgen. Club Brugge is een inclusieve club waar iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, seksuele geaardheid of gender welkom is, zoals beschreven staat in onze code of ethics