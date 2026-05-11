Parel van Vanaken last minute toegevoegd aan genomineerden voor Goal van het Seizoen
De fantastische goal van Hans Vanaken tegen Union Sint-Gillis is toegevoegd aan de selectie genomineerden voor Goal van het Seizoen. Vorige week maakte de Pro League de tien genomineerden bekend, maar maandag kwam het afstandsschot van de aanvoerder van Club Brugge er in laatste instantie nog bij.
Vanaken haalde gisteren in het Jan Breydelstadion op het halfuur verschroeiend uit van buiten de zestien en schoot de bal heerlijk in de kruising. Het was de openingsgoal in de stevige 5-0-zege van Club Brugge tegen Union.
Ook deze goals maken kans
Naast de treffer van Vanaken maken ook Christian Brüls (SK Beveren), Shandre Campbell (Club NXT), Nathan De Cat (RSC Anderlecht), Zakaria El Ouahdi (Genk), Matias Francotte (Francs Borains), Oscar Gil (OH Leuven), Ryotaro Ito (STVV), Patrick Pflücke (Sporting Charleroi), Myron van Brederode (KV Mechelen) en Thibaud Verlinden (OH Leuven) kans op de award.
De Pro League Awards gaan door op maandag 25 mei in de Handelsbeurs in Antwerpen.