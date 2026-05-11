15°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Parel van Vana­ken last minu­te toe­ge­voegd aan geno­mi­neer­den voor Goal van het Seizoen

Hans Vanaken goal of the year

© Belga

De fantastische goal van Hans Vanaken tegen Union Sint-Gillis is toegevoegd aan de selectie genomineerden voor Goal van het Seizoen. Vorige week maakte de Pro League de tien genomineerden bekend, maar maandag kwam het afstandsschot van de aanvoerder van Club Brugge er in laatste instantie nog bij. 

Vanaken haalde gisteren in het Jan Breydelstadion op het halfuur verschroeiend uit van buiten de zestien en schoot de bal heerlijk in de kruising. Het was de openingsgoal in de stevige 5-0-zege van Club Brugge tegen Union.

Ook deze goals maken kans

Naast de treffer van Vanaken maken ook Christian Brüls (SK Beveren), Shandre Campbell (Club NXT), Nathan De Cat (RSC Anderlecht), Zakaria El Ouahdi (Genk), Matias Francotte (Francs Borains), Oscar Gil (OH Leuven), Ryotaro Ito (STVV), Patrick Pflücke (Sporting Charleroi), Myron van Brederode (KV Mechelen) en Thibaud Verlinden (OH Leuven) kans op de award.

De Pro League Awards gaan door op maandag 25 mei in de Handelsbeurs in Antwerpen.

Belga
Club Brugge Jupiler Pro League Hans Vanaken

Meest gelezen

Screenshot 20260514 224358 Facebook
Sport

KRC Harelbeke promoveert na strafschoppenreeks naar eerste nationale
Jilke
Sport

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden
Sport Vlaanderen Coucke
Nieuws

Blankenberge vindt private partner voor uitbating Sport Vlaanderen en dat is geen onbekende

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Becky Massey

Becky Massey wint na Franse beker ook landstitel met Landes
Hans Vanaken - man of the match

Van “perfecte avond” tot “herinnering voor het leven”: zo klinkt blauw-zwart na pandoering tegen Union
Club Brugge Vanaken

Leg die tweede ster maar klaar! Club veegt de vloer aan met Union en is klaar voor de titel
726 BB LINKS beachvolley

"We moesten weg": Beachvolleybal verhuist noodgedwongen uit Kortrijks centrum, organisatie vreest voor toekomst
OS Parijs: Isaura Maenhaut & Anouk Geurts

Brugse Isaura Maenhaut en Anouk Geurts stranden op zucht van medaille na sterk WK zeilen
724 N pkjuniores METSVO 00 02 36 09 Still002

Jonas Meulemeester kroont zich tot provinciaal kampioen wielrennen voor junioren in Houtem
Aanmelden