Simon Verdegem, archeoloog: “We hebben een paar afvalkuilen gevonden waar ook materiaal in lag. Er is geen directe link met China wat ook ergens min of meer te verwachten was, want er werd natuurlijk materiaal gebruikt dat door het Britse leger is aangereikt."

"We hebben al verbruiksproducten gevonden, flessen bijvoorbeeld, die door de Britten zijn aangeleverd. En een paar schoenen van het Britse leger. En ook sporen van barakken en tenten die hier hebben gestaan.”