Op zondag 19 februari 2017 rond 13 uur verliet Hilde Haers, toen 54, te voet het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist. Ze is 1m60 en heeft blond haar. Sinds haar verdwijning tasten politie en parket in het duister. In 2018, een jaar na haar verdwijning, zocht de Cel Vermiste Personen nog in een bos in Knokke-Heist. De zoekactie van vandaag in Zeebrugge leverde niets op.