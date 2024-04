Kurt Vanryckeghem, die al sinds 2007 ononderbroken burgemeester is, neemt volgende legislatuur geen nieuw mandaat op. Hij is wel nog lijstduwer. Een van die nieuwe gezichten is Merel Vandenbogaerde. Ze is 20 jaar en daarmee de jongste van de ploeg.

De partij werkt op dit moment nog volop aan haar verkiezingsprogramma. Het is trouwens de eerste West-Vlaamse partij met een volledig afgewerkte lijst voor de lokale verkiezingen in oktober.