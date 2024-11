De afdeling wijst erop dat het lange tijd duurde voordat de resultaten werden gepubliceerd en dat er afwijkingen zijn opgemerkt in de rapporten en getuigenverslagen van het telbureau. Op basis hiervan vermoedt de partij dat er fouten zijn geslopen in het telproces. Het verzoek om hertelling gaat over ongeveer 1.400 van de in totaal 6.543 uitgebrachte stemmen in Deerlijk.

Het is nu aan de Raad om te beslissen of het bezwaar ontvankelijk is en of een hertelling daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De wet geeft kandidaten de mogelijkheid om binnen 40 dagen na het opmaken van het proces-verbaal bezwaar in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die vervolgens binnen 35 dagen een besluit moet nemen. Als de Raad binnen deze termijn geen uitspraak doet, blijft de huidige uitslag van kracht, met mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State.