Van legomannetje tot toerist uit een ander land: op carnaval kan het allemaal. De Carnavalscross gaat jaarlijks door op Freinetschool 'De Kleine Wereld', het is een letterlijke aanloop naar het carnavalsweekend. "Al tien jaar is het bij ons een traditie dat we met alle leerlingen een carnavalscross organiseren, die de kinderen volledig zelf in elkaar hebben gestoken", zegt leerkracht Ellen Braekevelt. "De kinderen hebben de nadars besteld en het parcours en de medailles gemaakt. Ze kiezen ook de muziek uit, het is vanuit de kinderen georganiseerd eigenlijk."