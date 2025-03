Bij carnaval hoort humor, en dat weten ze in Blankenberge. Van de 32 groepen zijn er een zestal die de draak steken met de lokale politiek. Zo is er een farao die een sneer is naar de geheime stemming en een carnavalskraker over het kleurenpalet aan partijen dat de stad nu bestuurt.

De bezoekers vinden het alleen maar leuk: "Dat moet kunnen natuurlijk, dat hoort bij carnaval. Er mag wel eens met de politiek gelachen worden."