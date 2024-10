CD&V had de afgelopen legislatuur al een absolute meerderheid in Lendelede en hield meer dan stand. "We halen zelfs nog een zetel meer dan de vorige keer. Beter kan eigenlijk niet." Volgens Dewaele heeft de kiezer hen beloond voor het bestuur van de afgelopen jaren. "We hebben ook een mooie campagne gevoerd, met een sterke partij, een sterk team en een sterk programma."



In Lendelede kwam ongeveer 72 procent van de kiezers opdagen. "Ik was grandioos tegen die afschaffing van de opkomstplicht. Hopelijk zal men het evalueren."