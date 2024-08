Volgens de dierenrechtenorganisatie zijn er alternatieven, zoals een techniek om al in het ei het geslacht van het kuiken te bepalen, vooraleer het levensvatbaar is. Dat zou de prijs van een ei in de supermarkt met 2 cent verhogen. Een prijs die mensen bereid zijn van te betalen, zo bleek in Brugge. Ook schrijfster Delphine Lecompte was aanwezig bij de actie.

Wie nog wil meekraaien, kan dat ook maandag nog doen in Blankenberge.