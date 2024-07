Daarna is het voor de eerste keer aan Compact Disk Dummies. De broers Coorevits uit Desselgem staan bekend om hun goede liveoptredens en maken er met 'There's No Sex Without You!' ongetwijfeld een electropop-feestje van. "Het wordt zeker dansbaar", klinkt het.

Vorig jaar stonden Lennert en Janus nog op de mainstage van Pukkelpop. "Normaal waren we hier in 2020 al, maar dat is toen met corona uitgesteld. Dus we zijn heel blij dat we hier eindelijk op de heilige grond van Cactus staan", vertelt frontman Lennert. (Lees verder onder de video)