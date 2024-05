Sinds het nieuwe vervoersplan van De Lijn begin dit jaar zitten de bussen tijdens de spits overvol of rijden ze soms niet. Dat is vooral een probleem voor scholieren die richting Ieper moeten. Een groot probleem, zeker nu de examenperiode start, klinkt het bij de gemeente Zonnebeke. Ze stellen De Lijn nu in gebreke via een advocaat. De Lijn zelf herhaalt dat de problemen vooral te maken hebben met verouderde bussen die soms uitvallen.