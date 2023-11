"Het is heel belangrijk omdat de kinderen van jongs af zo snel mogelijk moeten leren wat het is om mentaal ok te zijn," zegt Thomas De Smet. De Ketnetwrapper is het gezicht van Expeditie Geluk. "Het is al bewezen dat preventie heel belangrijk is. Vanaf de leeftijd van ongeveer 14 jaar loopt het gemiddeld vaker de verkeerde kant uit, dus hoe vroeger we er bij zijn, hoe beter."