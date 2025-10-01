Brugse scholengroep trekt naar Raad van State voor erkenning van ziekenhuisonderwijs
De Brugse scholengroep Impact vraagt opnieuw erkenning voor een extra vestiging van type 5-onderwijs in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Na twee eerdere weigeringen stapt de scholengroep nu ook naar de Raad van State.
Penta, de afdeling ziekenhuisonderwijs van scholengroep Impact in Brugge, blijft aandringen op een erkenning voor een extra vestiging van type 5-onderwijs. Dit buitengewoon onderwijs is bedoeld voor jongeren met mentale problemen die tijdelijk in een psychiatrische instelling verblijven.
De scholengroep diende intussen al voor de derde keer een aanvraag in voor een vestiging in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Daar volgen vijftien tot twintig leerlingen vanaf 16 jaar dagelijkse lessen tijdens hun verblijf, aangezien ze in die periode niet naar hun gewone school kunnen.
Raad van State
Eerder werden twee aanvragen van Penta door het departement onderwijs geweigerd. Omdat de scholengroep onderwijs als een grondrecht beschouwt, wordt nu ook een beroep voorbereid bij de Raad van State.