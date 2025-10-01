Penta, de afdeling ziekenhuisonderwijs van scholengroep Impact in Brugge, blijft aandringen op een erkenning voor een extra vestiging van type 5-onderwijs. Dit buitengewoon onderwijs is bedoeld voor jongeren met mentale problemen die tijdelijk in een psychiatrische instelling verblijven.

De scholengroep diende intussen al voor de derde keer een aanvraag in voor een vestiging in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Daar volgen vijftien tot twintig leerlingen vanaf 16 jaar dagelijkse lessen tijdens hun verblijf, aangezien ze in die periode niet naar hun gewone school kunnen.