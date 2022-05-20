17°C
Brug­se recy­cla­ge­par­ken niet meer op afspraak

Recyclageparken brugge

Vanaf 1 januari 2026 gaat het afsprakensysteem op de drie Brugse recyclageparken – Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge op de schop. Bezoekers kunnen vanaf dan vrij het park betreden, zonder een tijdslot te moeten reserveren.

Het online reservatiesysteem kost de stad jaarlijks 1.260 euro en leidde de afgelopen jaren tot meerdere klachten van bezoekers die ter plaatse alsnog een afspraak moesten maken. “We merken dat bezoekers vaak gefrustreerd raakten door het wachten of het verplicht ter plaatse regelen van een afspraak,” zegt Franky Demon, schepen van Openbaar domein.

Corona

Het afsprakensysteem werd oorspronkelijk ingevoerd tijdens de coronapandemie om social distancing te waarborgen. “Het is belangrijk dat onze inwoners hun recyclageactiviteiten zonder stress kunnen uitvoeren,” verduidelijkt Franky Demon. “Door het systeem af te schaffen, vermijden we frustraties en discussies aan de ingang en verbeteren we het comfort voor iedereen die onze parken bezoekt.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Containerpark Recyclage

