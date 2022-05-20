Het afsprakensysteem werd oorspronkelijk ingevoerd tijdens de coronapandemie om social distancing te waarborgen. “Het is belangrijk dat onze inwoners hun recyclageactiviteiten zonder stress kunnen uitvoeren,” verduidelijkt Franky Demon. “Door het systeem af te schaffen, vermijden we frustraties en discussies aan de ingang en verbeteren we het comfort voor iedereen die onze parken bezoekt.”