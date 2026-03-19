Hogeschool Howest opent Circular Solution Lab in Kortrijk om slimmer en beter te recycleren

In Kortrijk heeft hogeschool Howest het Circular Solution Lab geopend. Een plek waar studenten en bedrijven samenwerken om slimmer en beter te recycleren. Dat is nodig, want de industrie staat onder druk om minder afval te produceren en grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Hogeschool Howest in Kortrijk heeft het Circular Solution Lab geopend. Daar werken studenten van Howest samen met lokale bedrijven, zoals maatwerkbedrijf Forena. "Binnen de Circular Solution Lab zijn wij eigenlijk de uitdaging aangegaan om hun palletboxen te gaan herontwerpen", klonk het bij docent Katrijn Sabbe. "Die palletboxen worden ingezet om elektronisch materiaal op te halen bij de recyclageparken."

De studenten maakten onder meer een ijzerstukje met een hoogtechnologische machine, zodat de boxen steviger worden. "Dit is de enige machine in Vlaanderen van die soort", vertelt Katrijn verder. "Deze machine kan met die pellets heel fijne en gedetailleerde onderdelen printen om dan uiteindelijk te gaan testen en producten te stimuleren."

Het lab helpt om producten zo te ontwerpen dat je ze oneindig kunt gebruiken. “De nadruk ligt daarbij op circulariteit, wat vandaag essentieel is”, zegt Frederik D’hulster, algemeen directeur van Howest. “Elk product wordt ontworpen met een bepaalde levensduur en kent ook een eindfase. Het is daarom belangrijk dat we producten zo ontwerpen dat ze na gebruik eenvoudig hergebruikt en ontmanteld kunnen worden, en uiteindelijk een zo klein mogelijke impact hebben op de omgeving."

