In het recyclagepark van Ledegem is woensdagmiddag brand uitgebroken in de papier- en kartoncontainer. Hoe het vuur precies ontstond, is nog niet duidelijk. Dankzij het snelle optreden van de parkwachter en de brandweer kon het containerpark onmiddellijk worden geëvacueerd en werd de brand snel geblust.