Recyclageparken Beernem, Oostkamp en Zedelgem worden intergemeentelijk
Vanaf 17 maart 2026 slaan Beernem, Oostkamp en Zedelgem de handen in elkaar voor hun recyclageparken. Binnen het werkingsgebied van IVBO kunnen inwoners voortaan terecht in meerdere parken over de gemeentegrenzen heen.
Bezoekers zijn niet langer gebonden aan hun eigen gemeente en krijgen toegang met identiteitskaart of badge. De tarieven worden overal gelijk en vanaf 2026 op gewicht berekend: 0,05 euro per kilo (oranje) en 0,23 euro per kilo (rode tariefgroep). Veel afval blijft gratis.
Uitwijken naar andere recyclageparken
In 2026 worden de parken in Beernem en Zedelgem vernieuwd met onder meer weegbruggen. Tijdens de werken kunnen inwoners uitwijken naar Oostkamp of Brugge.
In maart 2026 valt een infobrochure in de bus.
