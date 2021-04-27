13°C
Aanmelden
Nieuws
Zedelgem Oostkamp Beernem

Recy­cla­ge­par­ken Beer­nem, Oost­kamp en Zedel­gem wor­den intergemeentelijk

Intergemeentelijke recyclageparken zedelgem oostkamp beernem 1

Vanaf 17 maart 2026 slaan Beernem, Oostkamp en Zedelgem de handen in elkaar voor hun recyclageparken. Binnen het werkingsgebied van IVBO kunnen inwoners voortaan terecht in meerdere parken over de gemeentegrenzen heen.

Bezoekers zijn niet langer gebonden aan hun eigen gemeente en krijgen toegang met identiteitskaart of badge. De tarieven worden overal gelijk en vanaf 2026 op gewicht berekend: 0,05 euro per kilo (oranje) en 0,23 euro per kilo (rode tariefgroep). Veel afval blijft gratis.

Uitwijken naar andere recyclageparken

In 2026 worden de parken in Beernem en Zedelgem vernieuwd met onder meer weegbruggen. Tijdens de werken kunnen inwoners uitwijken naar Oostkamp of Brugge.

In maart 2026 valt een infobrochure in de bus.

De redactie
Recyclage

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Brand Vladslo
Nieuws

Uitslaande loodsbrand in Vladslo bij Diksmuide

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Recyclageparken brugge

Brugse recyclageparken niet meer op afspraak
Ivbo

IVBO koopt nieuw terrein in Brugge
DJI 0009

Modulair recyclagepark in Meulebeke: "gebruiksvriendelijk en ergonomisch"

IVBO neemt vier recyclageparken over
2021-07-27 00:00:00 - De Kringwinkel en Carrefour openen eerste circle-wall in Brugge

De Kringwinkel en Carrefour openen eerste circle-wall in Brugge

Recyclagepark Sint-Pieters weer open
Aanmelden