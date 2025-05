Pattyn uit Brugge maakt verpakkingsautomatiseringssystemen. Het familiebedrijf - dat al 70 jaar bestaat - is gespecialiseerd in het automatiseren van bulkverpakkingsprocessen, onder meer in de voedingsindustrie. De West-Vlamingen zijn wereldwijd actief, met zes productielocaties in ons land, Frankrijk en Spanje.

Overnemer is het Amerikaanse bedrijf Duravant, gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen. De overname werd al in februari aangekondigd, en is nu definitief. Een overnamebedrag is niet vrijgegeven.