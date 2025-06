ScioTeq, met hoofdkantoor in Kortrijk, maakt geavanceerde beeldschermen voor de luchtvaart, maar ook voor de defensie-industrie. Het bedrijf heeft naast de hoofdzetel in Kortrijk ook nog vestigingen in Frankrijk en de Verenigde Staten en commerciële kantoren in India en Singapore.

Sinds 2021 was ScioTeq, dat in de jaren tachtig ontstond als een onderdeel van de Belgische technologiegroep Barco, in handen van het Amerikaanse investeringsfonds OpenGate Capital. Dat zal nu nog een minderheidsbelang aanhouden.

De Franse investeerdersgroep Tikehau Capital beheert meer dan 50 miljard euro aan activa.