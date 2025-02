Boplan, opgericht in 1999 en gevestigd in Wevelgem, is wereldwijd actief in meer dan 80 landen en telt 280 medewerkers. Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve kunststof veiligheidsoplossingen die personen, voertuigen, gebouwen en infrastructuur beschermen in industriële en sportomgevingen. Met de overname van Celtiplast zet Boplan een volgende stap in zijn internationale expansie en duurzame innovatie.