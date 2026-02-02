De winkels en website zullen in de toekomst verdergaan onder één merknaam: Urbano Motorhomes, zegt het familiebedrijf uit Temse. Dat verkoopt 23 merken, zowel nieuw als tweedehands.

De jongste jaren is Alpha Motorhome al fors gegroeid, met de bouw van een nieuwe site in Temse en een extra vestiging in Deerlijk. "En nu is dit een nieuwe mijlpaal: de overname van Urbano Motorhomes met vestigingen in Oostende, Aarschot en Namen", zegt eigenaar Dominique Desrumaux in het persbericht. Hij wil in de toekomst nog verder uitbreiden "qua aanbod en dekking".