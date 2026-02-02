8°C
Oostende Deerlijk

Alp­ha Motor­ho­mes neemt con­cur­rent Urba­no over

Mobilhome - camper

Illustratiebeeld

In de sector van de kampeerwagens neemt Alpha Motorhomes zijn concurrent Urbano over, zo blijkt maandag uit een persbericht. Het fusiebedrijf zal vijf vestigingen hebben, twee daarvan liggen in West-Vlaanderen. Financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt.

De winkels en website zullen in de toekomst verdergaan onder één merknaam: Urbano Motorhomes, zegt het familiebedrijf uit Temse. Dat verkoopt 23 merken, zowel nieuw als tweedehands. 

De jongste jaren is Alpha Motorhome al fors gegroeid, met de bouw van een nieuwe site in Temse en een extra vestiging in Deerlijk. "En nu is dit een nieuwe mijlpaal: de overname van Urbano Motorhomes met vestigingen in Oostende, Aarschot en Namen", zegt eigenaar Dominique Desrumaux in het persbericht. Hij wil in de toekomst nog verder uitbreiden "qua aanbod en dekking".

Belga
Overname

