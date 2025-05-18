De prijs bekroont de beste dichtbundel die verscheen in 2025. In totaal zijn 111 bundels ingezonden, waaronder 22 debuten. Minstens een debutant moest genomineerd worden.

Naast Verhelst zijn ook Maxime Garcia Diaz (Het netwerk moet gebouwd worden), Sarah de Koning (Tekstielen), Jolanda Kooijmans (Addertje), Yasmin Namavar (verblijf) en Sandrine Verstraete (kamers) genomineerd.

De jury bestaat uit Erwin Jans als voorzitter, Emerald Liu, Anthony Manu, Jelle Van Riet en Lisa Rooijackers.

De winnaar krijgt 7.500 euro. Op 21 maart weten we of Peter Verhelst ook de prijs in ontvangst mag nemen.

