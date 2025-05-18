Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­ge­ling Peter Ver­helst geno­mi­neerd voor Her­man de Conin­ck­prijs 2026

Peter verhelst

©Stephan Vanfleteren

De nominaties voor de Herman de Coninckprijs 2026 zijn bekendgemaakt. Het is een traditie de genomineerden te onthullen op 21 februari de verjaardag van Herman de Coninck. Tussen de zes genomineerden prijkt ook Bruggeling Peter Verhelst, die met Nachtatlas kans maakt op de prestigieuze poëzieprijs.

De prijs bekroont de beste dichtbundel die verscheen in 2025. In totaal zijn 111 bundels ingezonden, waaronder 22 debuten. Minstens een debutant moest genomineerd worden.

Naast Verhelst zijn ook Maxime Garcia Diaz (Het netwerk moet gebouwd worden), Sarah de Koning (Tekstielen), Jolanda Kooijmans (Addertje), Yasmin Namavar (verblijf) en Sandrine Verstraete (kamers) genomineerd.

De jury bestaat uit Erwin Jans als voorzitter, Emerald Liu, Anthony Manu, Jelle Van Riet en Lisa Rooijackers.

De winnaar krijgt 7.500 euro. Op 21 maart weten we of Peter Verhelst ook de prijs in ontvangst mag nemen. 

Jenna Lebrun
Poëzie

Meest gelezen

Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Poezieweek 1

Meer dan 100 weesgedichten kleuren straatbeeld aan de Westkust
Tim Pardijs, grote winnaar van poëziewedstrijd Oostende

Tim Pardijs grote winnaar van Poëziewedstrijd Oostende
Meermens gedichten

10 jaar lang elke dag een gedicht: Meermens viert 33ste verjaardag met 3.653ste gedicht
Pabulum

Tentoonstelling in oude brouwerij in Watou moet geannuleerd kunstenfestival wat compenseren
20250704 Beeldenroute Opening 2

Kunst en poëzie kleuren het charmante Lo deze zomer
2025-05-18 - 703_N_dichtbundelMETSVO_20250518152551.mp4 - bKCnvvZJx_2.jpg

Anne Provoost stelt nieuwe dichtbundel voor in Poperinge: "Thuiskomen op 50 meter van mijn ouders"
Aanmelden