De Beelden- en Poëzieroute maakt deel uit van het cultuurproject Beschreven Land 2025, een initiatief van Cultuuroverleg IJzervallei. CO IJzervallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband op cultureel vlak tussen de gemeenten Lo-Reninge, Diksmuide, Houthulst en Alveringem. Zo loopt er naast de Beelden- en Poëzieroute in Lo ook tot 29 augustus de tentoonstelling ‘Aan den toog, een eerbetoon aan Vlaamse volkscafés’ in het kerkje van Lampernisse met foto’s van Michel Samyn en Jan Vanhulle.