Wie dezer dagen door Koksijde, Veurne, Nieuwpoort of De Panne wandelt, kan onverwacht op poëzie botsen. Op ramen van woningen en handelszaken duiken weesgedichten op: korte gedichten die voor even een thuis krijgen in het straatbeeld.

In een rustige villawijk in Koksijde zet letterzetter en poëzieliefhebber Astrid Bonduel een gedicht van Christophe Vekeman op een raam. “Ik heb het gedicht niet zelf gekozen, maar ik vind het heel mooi,” zegt ze. “Zeker voor wandelaars op weg naar het strand is het fijn om even stil te staan bij poëzie. Alleen al de eerste zin, ‘wees blij, wees gerust’, is vandaag een heel geruststellende boodschap.”