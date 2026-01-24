Meer dan 100 weesgedichten kleuren straatbeeld aan de Westkust
Met Gedichtendag is vandaag ook de Poëzieweek gestart. Aan de Westkust krijgen poëzieliefhebbers opnieuw extra zichtbaarheid dankzij weesgedichten: verzen die tijdelijk op ramen en vitrines verschijnen. In vier gemeenten zijn al meer dan 100 gedichten geadopteerd.
Wie dezer dagen door Koksijde, Veurne, Nieuwpoort of De Panne wandelt, kan onverwacht op poëzie botsen. Op ramen van woningen en handelszaken duiken weesgedichten op: korte gedichten die voor even een thuis krijgen in het straatbeeld.
In een rustige villawijk in Koksijde zet letterzetter en poëzieliefhebber Astrid Bonduel een gedicht van Christophe Vekeman op een raam. “Ik heb het gedicht niet zelf gekozen, maar ik vind het heel mooi,” zegt ze. “Zeker voor wandelaars op weg naar het strand is het fijn om even stil te staan bij poëzie. Alleen al de eerste zin, ‘wees blij, wees gerust’, is vandaag een heel geruststellende boodschap.”
Meer dan 100 gedichten
De actie kent steeds meer succes. In de vier Westkustgemeenten samen werden al meer dan 100 gedichten geadopteerd, met steun van de bibliotheken. “Het was een groot succes voor onze Viertorre-bibliotheken,” zegt bibliotheekmedewerker Matthias Zwaenepoel uit Koksijde. “In Nieuwpoort, De Panne, Veurne en Koksijde samen zijn meer dan honderd gedichten een plek gegeven.”
Ook bibliothecaris Emily Delhaye ziet het enthousiasme groeien. “We vinden het mooi dat zoveel mensen meedoen, zowel ondernemers als bewoners. Tijdens een wandeling zie je overal gedichten opduiken, dat maakt het heel bijzonder.”
De weesgedichten blijven op de ramen staan tot ze verdwijnen bij een volgende poetsbeurt. Maar tegen dan is Gedichtendag vaak alweer in zicht, traditioneel op de laatste donderdag van januari.
"We vinden het mooi dat zoveel mensen meedoen, zowel ondernemers als bewoners. Tijdens een wandeling zie je overal gedichten opduiken, dat maakt het heel bijzonder”