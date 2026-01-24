4°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne Koksijde Nieuwpoort Veurne

Meer dan 100 wees­ge­dich­ten kleu­ren straat­beeld aan de Westkust

Poezieweek 1

Met Gedichtendag is vandaag ook de Poëzieweek gestart. Aan de Westkust krijgen poëzieliefhebbers opnieuw extra zichtbaarheid dankzij weesgedichten: verzen die tijdelijk op ramen en vitrines verschijnen. In vier gemeenten zijn al meer dan 100 gedichten geadopteerd.

Wie dezer dagen door Koksijde, Veurne, Nieuwpoort of De Panne wandelt, kan onverwacht op poëzie botsen. Op ramen van woningen en handelszaken duiken weesgedichten op: korte gedichten die voor even een thuis krijgen in het straatbeeld.

In een rustige villawijk in Koksijde zet letterzetter en poëzieliefhebber Astrid Bonduel een gedicht van Christophe Vekeman op een raam. “Ik heb het gedicht niet zelf gekozen, maar ik vind het heel mooi,” zegt ze. “Zeker voor wandelaars op weg naar het strand is het fijn om even stil te staan bij poëzie. Alleen al de eerste zin, ‘wees blij, wees gerust’, is vandaag een heel geruststellende boodschap.”

Poezieweek 3

Meer dan 100 gedichten

De actie kent steeds meer succes. In de vier Westkustgemeenten samen werden al meer dan 100 gedichten geadopteerd, met steun van de bibliotheken. “Het was een groot succes voor onze Viertorre-bibliotheken,” zegt bibliotheekmedewerker Matthias Zwaenepoel uit Koksijde. “In Nieuwpoort, De Panne, Veurne en Koksijde samen zijn meer dan honderd gedichten een plek gegeven.”

Ook bibliothecaris Emily Delhaye ziet het enthousiasme groeien. “We vinden het mooi dat zoveel mensen meedoen, zowel ondernemers als bewoners. Tijdens een wandeling zie je overal gedichten opduiken, dat maakt het heel bijzonder.”

De weesgedichten blijven op de ramen staan tot ze verdwijnen bij een volgende poetsbeurt. Maar tegen dan is Gedichtendag vaak alweer in zicht, traditioneel op de laatste donderdag van januari.

Poezieweek 2

"We vinden het mooi dat zoveel mensen meedoen, zowel ondernemers als bewoners. Tijdens een wandeling zie je overal gedichten opduiken, dat maakt het heel bijzonder”

Bibliothecaris Emily Delhaye
Redactie
Poëzie

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Whats App Image 2026 01 29 at 15 28 57

Kunstenares wil met sculpturen van overreden dieren in Brugge, dierenleed onder aandacht brengen
Provinciaal Hof Brugge

Provinciaal Hof in Brugge ontvangt eerste M++-label in Vlaanderen
Siegrid Demyttenaere

Siegrid Demyttenaere wint Lifetime Achievement Gold Award
Cultuurcentrum Keizerspark Wingene

Nieuwe vergunningsaanvraag nodig voor cultuurcentra Wingene en Ruiselede
Zilverwerk Brugge

Eeuwenoude zilveren schaal keert vanuit Londen terug naar Brugge
Unie der Zorgelozen 2026

Theaterstuk ‘Vuurke Stook’ houdt publiek een confronterende spiegel voor
Aanmelden