17°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

10 jaar lang elke dag een gedicht: Meer­mens viert 33ste ver­jaar­dag met 3.653ste gedicht

Meermens gedichten

Bram schreef intussen al schriften vol met gedichten.

Bram Verstappen uit De Haan, beter bekend als Meermens, viert vandaag een bijzondere mijlpaal. Al tien jaar schrijft hij elke dag een gedicht, ongeacht inspiratie of stemming. In totaal staat de teller nu op 3.652 gedichten, en tussen door maakt Bram ook nog muziek en waagt hij zich ook aan cabaret en schilderkunst. 

Op 13 oktober 2015 begon Bram Verstappen met een eenvoudige uitdaging: elke dag een gedicht schrijven. Wat begon als een experiment van honderd gedichten groeide uit tot een tien jaar durende reeks van inmiddels 3.652 gedichten.

“Toen ik bij 1.000 kwam, dacht ik: als ik nog beter wil worden, moet ik weer drie jaar doorploeteren. Toen besloot ik gewoon door te gaan”, vertelt Verstappen.

Meermens gedichten

Bram schreef intussen al schriften vol met gedichten.

Creatieve duizendpoot

Bram treedt op onder de artiestennaam Meermens, een verwijzing naar zijn jeugd aan zee en een uitnodiging tot zelfreflectie. “Het klinkt misschien belerend, maar zo bedoel ik het zeker niet. Het is een oproep om te relativeren en zo meer mens te worden, samen”, zegt hij.

“Je moet toch een beetje gek zijn om dat elke dag te doen. Knettergek.”

Bram Verstappen

Naast poëzie is Meermens ook muzikant, cabaretier en schilder. Zijn nieuwste album verschijnt binnenkort, terwijl hij tegelijkertijd aan zijn schilderkunst werkt. “Ik probeer altijd te laveren tussen een lach en een traan. Dat geldt voor alles, van mijn muziek tot mijn schilderijen”, aldus Bram.

Vandaag viert hij zijn 33ste verjaardag en schrijft hij zijn 3.653ste gedicht. Maar stoppen? Daar denkt hij niet aan. “Je moet toch een beetje gek zijn om dat elke dag te doen. Knettergek”, lacht hij.

Meermens muziek
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Poëzie

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Archeo2

Archeologen graven verder naar de oorsprong van de Vroonhofsite en vinden ijskelder uit 19de eeuw
Adornesdomein 50

Vlaanderen investeert in drie Brugse erfgoedparels
Elizio Masson sommelier 2

Elizio Masson van Hof van Cleve verkozen tot beste sommelier van België
Tim Boury

Tim Boury bekroond met hoogste onderscheiding bij Best Chef Awards
Hannelore bedert

Hannelore Bedert brengt ‘Kom naar huis’ voor het eerst live tijdens Reveil
Gebouwonserfdeel

Halvering subsidie bedreigt Ons Erfdeel: "Mes op de keel"
Aanmelden