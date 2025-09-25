Op 13 oktober 2015 begon Bram Verstappen met een eenvoudige uitdaging: elke dag een gedicht schrijven. Wat begon als een experiment van honderd gedichten groeide uit tot een tien jaar durende reeks van inmiddels 3.652 gedichten.

“Toen ik bij 1.000 kwam, dacht ik: als ik nog beter wil worden, moet ik weer drie jaar doorploeteren. Toen besloot ik gewoon door te gaan”, vertelt Verstappen.