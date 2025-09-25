10 jaar lang elke dag een gedicht: Meermens viert 33ste verjaardag met 3.653ste gedicht
Bram schreef intussen al schriften vol met gedichten.
Bram Verstappen uit De Haan, beter bekend als Meermens, viert vandaag een bijzondere mijlpaal. Al tien jaar schrijft hij elke dag een gedicht, ongeacht inspiratie of stemming. In totaal staat de teller nu op 3.652 gedichten, en tussen door maakt Bram ook nog muziek en waagt hij zich ook aan cabaret en schilderkunst.
Op 13 oktober 2015 begon Bram Verstappen met een eenvoudige uitdaging: elke dag een gedicht schrijven. Wat begon als een experiment van honderd gedichten groeide uit tot een tien jaar durende reeks van inmiddels 3.652 gedichten.
“Toen ik bij 1.000 kwam, dacht ik: als ik nog beter wil worden, moet ik weer drie jaar doorploeteren. Toen besloot ik gewoon door te gaan”, vertelt Verstappen.
Creatieve duizendpoot
Bram treedt op onder de artiestennaam Meermens, een verwijzing naar zijn jeugd aan zee en een uitnodiging tot zelfreflectie. “Het klinkt misschien belerend, maar zo bedoel ik het zeker niet. Het is een oproep om te relativeren en zo meer mens te worden, samen”, zegt hij.
“Je moet toch een beetje gek zijn om dat elke dag te doen. Knettergek.”
Naast poëzie is Meermens ook muzikant, cabaretier en schilder. Zijn nieuwste album verschijnt binnenkort, terwijl hij tegelijkertijd aan zijn schilderkunst werkt. “Ik probeer altijd te laveren tussen een lach en een traan. Dat geldt voor alles, van mijn muziek tot mijn schilderijen”, aldus Bram.
Vandaag viert hij zijn 33ste verjaardag en schrijft hij zijn 3.653ste gedicht. Maar stoppen? Daar denkt hij niet aan. “Je moet toch een beetje gek zijn om dat elke dag te doen. Knettergek”, lacht hij.