Auteur Anne Provoost stelde vandaag haar nieuwe dichtbundel Decem voor in Art Studio Boudry in Poperinge. Voor de schrijfster, geboren in het naburige Woesten, voelt dat als thuiskomen. “Ik kom altijd heel graag terug naar Poperinge. Mijn ouders wonen hier nu, op amper 50 meter van de locatie. Het is uniek.”