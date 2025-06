Ook Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie, sprak namens het korps: “Hij was een natuurlijke leider. We nemen afscheid van een goeie baas. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn dochter. Dit verlies is immens zwaar.”

Yves Rotty overleed op 56-jarige leeftijd om medische redenen. Hij laat een dochter na.