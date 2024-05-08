Schepen van Toerisme Minou Esquenet reageert trots: “Dat we op de shortlist staan, is al een mooie erkenning. We worden internationaal opgemerkt met onze toerismestrategie en krijgen daar heel positieve reacties over. Met deze kandidatuur tonen we hoe onze aanpak rond duurzaamheid, bereikbaarheid, digitalisering en erfgoed ook internationaal gewaardeerd wordt.”

Esquenet benadrukt dat het teamwork was: “Ik wil het team van Visit Bruges, de stadsdiensten en partners bedanken voor hun inzet. We zijn ambitieus om de prestigieuze titel in november ook effectief naar Brugge te halen.”