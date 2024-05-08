© Frank Vergucht
Brugge is een van de zeven finalisten voor de titel van Europese Hoofdstad van Smart Tourism 2026. De Europese Commissie maakte vandaag de shortlist bekend.
In totaal dienden 32 steden uit 12 landen een kandidatuur in. Naast Brugge dingen ook Braga, Brussel, Regensburg, Leipzig, Tampere en Genua mee naar de titel. De winnaar wordt in november bekendgemaakt.
"Met deze kandidatuur tonen we hoe onze aanpak rond duurzaamheid, bereikbaarheid, digitalisering en erfgoed ook internationaal gewaardeerd wordt.”
"Mooie erkenning"
Schepen van Toerisme Minou Esquenet reageert trots: “Dat we op de shortlist staan, is al een mooie erkenning. We worden internationaal opgemerkt met onze toerismestrategie en krijgen daar heel positieve reacties over. Met deze kandidatuur tonen we hoe onze aanpak rond duurzaamheid, bereikbaarheid, digitalisering en erfgoed ook internationaal gewaardeerd wordt.”
Esquenet benadrukt dat het teamwork was: “Ik wil het team van Visit Bruges, de stadsdiensten en partners bedanken voor hun inzet. We zijn ambitieus om de prestigieuze titel in november ook effectief naar Brugge te halen.”
Wat is Smart Tourism?
Met de prijs voor European Capital of Smart Tourism wil de Europese Commissie steden belonen die inzetten op innovatie in toerisme. Het gaat daarbij om thema’s als duurzaamheid, digitale oplossingen, vlotte bereikbaarheid en het behoud van cultureel erfgoed.
Als Brugge wint, komt de stad in een rijtje terecht met onder meer Turijn, Dublin, Sevilla, Valencia en Helsinki, die de voorbije jaren de titel mochten dragen.