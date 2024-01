In Bredene is al sinds vorige zomer een nieuw vervoersplan van kracht. Zeven bushaltes zijn toen geschrapt en een aanpassing aan twee stadslijnen zorgt ervoor dat je vanuit Bredene niet meer rechtstreeks naar de Vuurtorenwijk in Oostende kan. Een rolstoelvriendelijk shuttlebusje van de gemeente zorgt nu drie dagen per week voor een goede verbinding tussen de haltes Groenendijk en Duinenzichterf.

"We hebben samen met De Lijn bekeken hoe we dat structureel kunnen oplossen, maar een euro kan je maar één keer uitgeven. Het is vooral de Vlaamse overheid die de lokale besturen en de mensen in de steek laat", klinkt het bij de gemeente.