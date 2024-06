“Bredene is één van de gemeenten met de hoogste lokale belastingdruk. Er zijn slechts drie gemeenten in Vlaanderen waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing hoger liggen en toch blijft dit bestuur financiële avonturen aangaan. Alternatief24 belooft niet om de belastingen te verlagen, want dat zal onmogelijk zijn. Als het huidig bestuur zijn beleid voortzet, is een verhoging van de belastingen onvermijdelijk en dat wil Alternatief24 voorkomen door een strakker financieel beleid te voeren, maar vooral door de keuze voor meer soberheid en efficiëntie. Geen zinloze uitgaven meer”, luidt het bij Alternatief24.

Ruimtelijk beleid en mobiliteit zijn andere, aan elkaar verwante, thema’s die de Bredenaar bezighouden. Het ergert Alternatief24 dat dat het huidig bestuur hierop geen enkele visie heeft op lange termijn. Er dient een duidelijke visie ontwikkeld op de ruimtelijke uitdagingen waarmee Bredene wordt geconfronteerd. Kwaliteit boven kwantiteit. Maximale aandacht voor woonkwaliteit, groene zones, open ruimte, speelpleinen, betaalbaar wonen en een gezonde leefomgeving, aldus de burgerlijst.

Op vlak van mobiliteit ontbreekt het Bredene al jaren aan een actueel mobiliteitsplan en dit in een gemeente die stilletjes aan uit zijn voegen barst. De dringende opmaak van een nieuw mobiliteitsplan is dan ook de topprioriteit voor Alternatief24. We kiezen hierbij voor echte inspraak van de bevolking en we hebben ruime aandacht voor veiligheid, vlotte circulatie en aangepaste weginfrastructuur.