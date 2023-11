In 2003 waren er nog 378 zwembaden in Vlaanderen, nu zijn dat er slechts 292. Brecht Warnez wijst op de hoge kosten van bouw, exploitatie en renovatie, evenals de moeite die gemeenten hebben om redders te vinden. Hij benadrukt dat de bestaande steun vanuit Vlaanderen niet voldoende is en pleit voor een plan dat elke Vlaming toegang garandeert tot een zwembad of zwemlocatie binnen een redelijke afstand.