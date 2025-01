Ondanks inspanningen op lokaal niveau, blijkt dat de fusies toch wat kinderziekten met zich meebrengen. Zo ondervonden inwoners van de nieuwe fusiegemeenten problemen bij het inschrijven van een voertuig.

Niet alleen enkele overheidssystemen lopen achter: ook op private platformen – zoals grote webwinkels en Google Maps – zijn de nieuwe straatnamen soms nog niet bekend of bruikbaar. Dat was onder meer het geval in Ruiselede (die sinds 1 januari onder Wingene valt, red.)., waar sommige inwoners hun postpakketje in Zwevezele - zo'n 16 kilometer verderop - moesten afhalen.