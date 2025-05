Daarnaast worden ook de oude plaatsnaamborden en bebouwde kom-borden van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke verloot. Deze verloting staat open voor alle inwoners van Ruiselede. “Zo krijgt iedereen de kans om een stukje herkenning uit zijn eigen buurt in huis te halen”, zegt schepen van fusie-aangelegenheden Greet De Roo.

Deelnemen kan tot en met zondag 8 juni via de website van de gemeente. Wie minder digitaal vaardig is, kan zich telefonisch inschrijven via Contactpunt 1750. Bij meer inschrijvingen dan beschikbare borden, beslist een schiftingsvraag over de winnaars. Per adres is slechts één deelname mogelijk.