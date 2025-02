Post Gistel is een van de negen brandweerposten van Hulpverleningszone 1 die op zoek zijn naar extra vrijwilligers. Momenteel zijn er zo'n veertigtal brandweervrijwilligers actief in Gistel, maar dat is onvoldoende zegt postverantwoordelijke Francis Vermote: "Vorig jaar hadden we 2500 interventies voor brandweer en ambulance. Als we hetzelfde niveau willen garanderen, hebben we extra handen nodig." Specifiek gaat het om 24 extra brandweerlieden.