Voor de meeste grote historische gebouwen in Vlaanderen is er vreemd genoeg nog geen interventieplan in geval van een grote brand. In Ieper is dat voor deze oefening opgemaakt. Tot gisteravond was er dus eigenlijk ook geen. Kristof Louagie, Brandweerzone Westhoek: “Wij hebben dit samen met de stadsdiensten opgesteld en in detail uitgewerkt om verschillende scenario’s te kunnen gaan inoefenen. Hier hebben we ook een beroep gedaan op brandweerzone Antwerpen, die als enige in Vlaanderen dergelijk plan had voor de Kathedraal in Antwerpen.”