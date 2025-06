Rond 9.15 uur kreeg Brandweer Westhoek een oproep om de rijbaan te reinigen in de omgeving van het Guynemerplein en de Brugseweg. Aanvankelijk werd gesproken van aardappelpuree, maar ter plaatse bleek het te gaan om spinazie die over een aanzienlijk stuk van de weg was uitgesmeerd, van aan de kerk tot voorbij de rotonde richting Ieper.

Omdat de smurrie zich over een groot traject verspreid had, is kort voor 10 uur ook versterking opgevorderd vanuit brandweerpost Zonnebeke. De brandweer maakte het wegdek schoon om de verkeersveiligheid te garanderen.

Wie de lading verloor of waar die precies vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk.