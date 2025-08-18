6°C
Aanmelden
Nieuws
Kortemark

Brand­weer haalt koe uit beek, min­stens één oproep per week om dier te redden

Koe

In Handzame bij Kortemark heeft de brandweer over de middag een koe uit het water gehaald. Het dier was in een beek gesukkeld, maar is intussen weer op het droge.

Het gespecialiseerde dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het dier uit de beek te halen. Een koe weegt al snel 600 kg, de bevrijding gebeurde dan ook met een hijskraan en hijsbanden rond het dier. Tijdens de reddingsoperatie was de Aarsdamstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Ook vaak uitrukken voor varkens

Het dierenreddingsteam moet minstens één keer per week uitrukken om dieren te redden. Meestal gaat het om varkens die in een mestput onder de roostering zijn gevallen, maar soms gaat het ook om koeien die in het water zijn beland.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Brandweerzone Westhoek

Meest gelezen

Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand nieuwpoort 2
Update

Container in de fik zorgt voor dikke rookpluim: vuur onder controle, zegt brandweer
Gaslek Ieper
Update

Gaslek Ieper: bewoners kunnen terug naar huis
Brandweervrijwilligers

De Panne leidt eigen medewerkers op tot brandweervrijwilligers
hert

Nat, maar ongedeerd: ree gered uit beek bij De Blankaart
koeien in gracht oostvleteren

Koeien belanden in gracht tijdens ochtendwandeling in Oostvleteren
Redding zwemmende koe

Nummer 5! Brandweer redt koe uit kanaal Ieper-IJzer in Merkem
Aanmelden