Het gespecialiseerde dierenreddingsteam van Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het dier uit de beek te halen. Een koe weegt al snel 600 kg, de bevrijding gebeurde dan ook met een hijskraan en hijsbanden rond het dier. Tijdens de reddingsoperatie was de Aarsdamstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Ook vaak uitrukken voor varkens

Het dierenreddingsteam moet minstens één keer per week uitrukken om dieren te redden. Meestal gaat het om varkens die in een mestput onder de roostering zijn gevallen, maar soms gaat het ook om koeien die in het water zijn beland.