“We staan voor een enorme renovatiegolf. Voor heel wat verouderde woningen dringt een renovatie of zelfs een sloop en heropbouw zich op. Het is belangrijk dat aannemers – en dat geldt dan vooral voor steden – in de eerste plaats op de werf geraken. Maar dan moeten ze de werken ook nog eens vlot en snel kunnen en mogen uitvoeren”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Met de lokale verkiezingen voor de deur pleit Bouwunie voor een soepeler parkeerbeleid met de invoering van interventiekaarten en tijdelijke werfkaarten, het sneller en vlotter afleveren van vergunningen, meer uniforme regels over de gemeentegrenzen heen, een uniek aanspreekpunt per gemeente en geen extra belastingen of GAS-boetes.