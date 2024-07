De kraan gaat er onverbiddelijk in: dit is het einde van de Heilige Familiekerk op de Brandhoek in Vlameringe.



"Ik moet zeggen: het doet wel iets", zegt buurtbewoner Jeroen Bossaert. "We zijn al ons hele leven gewoon om hier de kerk te zien. Vel startplaatsen gebeuren ook aan de kerk: wij starten met onze wielerclub aan de kerk, dat valt allemaal weg."



Historische of erfgoedwaarde had deze kerk uit het einde van de jaren '50 niet. En omdat ook in de Westhoek steeds minder mensen naar de kerk gaan was ze stilaan overbodig.

"Dit zit er uiteraard aan te komen, er gebeurde niets meer met die kerk. Ze was vervallen, ze was ook niet meer open. Het kwam gevaarlijk door afbrekende brokstukken enzovoort. En met onderling overleg hebben ze dan beslist om die kerk af te breken".