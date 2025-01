Elisa Brutsaert: “Ik ben meteen beginnen wenen. Ik had totaal geen courage meer.”

Bjorn Liefooghe: “Zeker 15 cm is de vloer omhooggekomen. Vol met smurrie tot aan de deur. Als we die opendeden, wisten we niet wat we zagen. Het bed stond in die smurrie. We hebben alles moeten buitenzetten. Er zit ook vloerverwarming onder. Er zitten overal scheuren in de muren die er voorheen niet waren. Plinten die kapot zijn. We hebben alles verbouwd vier jaar geleden. We waren rond met alle werken. Alles begint nu weer opnieuw.