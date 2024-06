Ook over bekende figuren kom je veel nieuws te weten. Wie wist dat Stijn Streuvels 13 keer genomineerd is voor de Nobelprijs Literatuur? Dit boek is een hommage aan Kortrijk, en toch kunnen ook niet-Kortrijkzanen er iets aan hebben.

"Het is een dik boek. Van Kortrijkzanen wordt gezegd dat ze dikkenekken zijn. Als je over de dikke nekken iets te weten wil komen dan is het inderdaad wel een boek dat je moet lezen."

Het boek van Karel Cambien, zijn 27ste al, is uitgegeven bij Bibliodroom. De expo loopt nog tot 14 juni.