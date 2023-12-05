6°C
BOB-cam­pag­ne: min­der West-Vla­min­gen posi­tief, maar gemid­deld meer dan heel Vlaanderen

Alcoholcontrole politiezone vlas

Illustratiebeeld politiecontrole PZ Vlas

Bij de BOB-wintercampagne zijn iets minder dan anderhalf procent van de gcontroleerde bestuurders in onze provincie tegen de lamp gelopen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie.

In totaal controleerde de politie bijna 71.000 bestuurders, duizend onder hen vertoonden een positief resultaat. Dat is ruim 1,4 procent. Een daling tegenover 2024, toen waren er 1,9 procent positieve tests. Onze provincie eindigt wel iets hoger dan het nationaal gemiddelde: dat ligt op 1,1 procent positieve alcoholtests. 

"Het aantal bestuurders onder invloed van alcohol blijft weljaar na jaar dalen," zegt de politie, "terwijl het aantal controles sterk toeneemt."

Politie oostende 1
Politie voert controleacties uit in Oostende tegen alcohol, drugs en zwaar vervoer

De politie roept op om het hele jaar door een BOB of alternatief, zoals een taxi of overnachting ter plaatse, te voorzien om veilig thuis te raken.

