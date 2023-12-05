In totaal controleerde de politie bijna 71.000 bestuurders, duizend onder hen vertoonden een positief resultaat. Dat is ruim 1,4 procent. Een daling tegenover 2024, toen waren er 1,9 procent positieve tests. Onze provincie eindigt wel iets hoger dan het nationaal gemiddelde: dat ligt op 1,1 procent positieve alcoholtests.

"Het aantal bestuurders onder invloed van alcohol blijft weljaar na jaar dalen," zegt de politie, "terwijl het aantal controles sterk toeneemt."

