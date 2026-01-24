6°C
Poli­tie voert con­tro­le­ac­ties uit in Oos­ten­de tegen alco­hol, drugs en zwaar vervoer

Politie oostende 1

De verkeersdienst van Politie Oostende voerde afgelopen dinsdag samen met de Douane een controleactie uit. De actie was gericht op alcohol en drugs in het verkeer, en op zwaar vervoer. 

Tijdens de alcohol- en drugscontrole waren er verschillende overtredingen. Zo was onder meer één bestuurder onder invloed van drugs, waarna zijn rijbewijs meteen werd ingetrokken. Een ander persoon had geen geldig rijbewijs op zak, ook blies iemand positief. Maar 65 andere bestuurders hadden geen alcohol gedronken. 

Bij het zwaar vervoer waren er drie overtredingen tegen: overgewicht, het niet respecteren van rij- en rusttijden, en het meer dan 40 centimeter uitsteken van een container. 

"We blijven vaststellen dat sommige bestuurders zich onder invloed van alcohol en drugs in het verkeer begeven", klonk het bij politie Oostende. "Ook wat zwaar vervoer betreft, stellen we regelmatig inbreuken vast. Hoewel het merendeel van de bestuurders in orde is, betreuren we dat enkelingen andere weggebruikers en zichzelf in gevaar brengen."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

