Bij 1 op 4 dodelijke ongevallen speelt rijden onder invloed een rol en het eist zo 150 mensenlevens per jaar. Federaal parlementslid Jeroen Soete (Vooruit) wil daarom dat de zogenaamde BOB-waarborg standaard en kosteloos wordt opgenomen in elke autoverzekering.

"Vandaag moeten bestuurders daar vaak extra voor betalen. Door de BOB-waarborg automatisch en gratis op te nemen in autoverzekeringen geraakt iedereen met een gerust hart veilig thuis. Zo voorkomen we dat mensen uit angst voor extra kosten, toch zelf dronken achter het stuur kruipen."