Vooruit wil gratis BOB-waarborg in elke autoverzekering
©Belga
Het aantal inbreuken voor rijden onder invloed blijft jaar na jaar stijgen in West-Vlaanderen. Met de feestdagen in zicht komt Vooruit met een wetsvoorstel dat het kiezen van een BOB moet aanmoedigen: wie als BOB rijdt, zou automatisch en gratis onder de autoverzekering moeten vallen.
In 2024 werden in West-Vlaanderen 2.562 inbreuken voor rijden onder invloed vastgesteld, meer dan dubbel zoveel als in 2020. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij de minister van Mobiliteit.
Alcohol is nog steeds één van de grote killers in het verkeer.
Bij 1 op 4 dodelijke ongevallen speelt rijden onder invloed een rol en het eist zo 150 mensenlevens per jaar. Federaal parlementslid Jeroen Soete (Vooruit) wil daarom dat de zogenaamde BOB-waarborg standaard en kosteloos wordt opgenomen in elke autoverzekering.
"Vandaag moeten bestuurders daar vaak extra voor betalen. Door de BOB-waarborg automatisch en gratis op te nemen in autoverzekeringen geraakt iedereen met een gerust hart veilig thuis. Zo voorkomen we dat mensen uit angst voor extra kosten, toch zelf dronken achter het stuur kruipen."