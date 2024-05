Via misleidende reclame van een bekende Vlaming op sociale media investeerde het slachtoffer in een fictief bedrijf. Het bedrijf zou dan zelf investeren met dat geld zodat de ‘klant’ uiteindelijk zijn geld weer kan opvragen via Bitcoin.

De 66-jarige man had ook telefonisch contact met het fictief bedrijf en kreeg bevestigingsmails. Tijdens die gesprekken namen de oplichters het scherm van het slachtoffer over om de ‘juiste gegevens’ in te stellen van het rekeningnummer en de mededeling. De man schreef in eerste instantie 135 000 euro over.