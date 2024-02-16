20°C
Foto­graaf Dan­ny Wil­lems pakt uit met nooit eer­der getoond werk in geboor­te­stad Blankenberge

Expo danny willems 1

Fotograaf Danny Willems is vooral bekend als vriend en fotograaf van Arno Hintjens. In de jaren 90 verlegde de rockfotograaf zijn focus naar de dans- en theaterwereld. Hij werkte onder meer samen met choreograaf Wim Vandekeybus.

In de tentoonstelling 'Living on my Instinct' toont hij nooit eerder getoond foto’s van dansers niet op scène maar bijzondere plaatsen zoals de metro in Parijs, een vismarkt in Tokio, een steengroeve in Lessen, Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez in Frankrijk. 

De expo is een ode aan de dans en vrijheid. Danny Willems is blij dat hij zijn werk kan tonen in de stad waar alles begon. Zijn ouders werkten bij Photo Hall en daar ontstond zijn fascinatie voor fotografie.

Expo danny willems 5
Expo danny willems 4
Expo danny willems 3
Expo danny willems 2

PRAKTISCH:

De gratis tentoonstelling 'Living on my Instinct' in exporuimte De Meridiaan op het Casinoplein in Blankenberge loopt nog tot en met zondag 2 november. 

Ze is open van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Tijdens vakantieperiodes is de expo elke dag open.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Fotografie Arno

