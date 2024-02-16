In de tentoonstelling 'Living on my Instinct' toont hij nooit eerder getoond foto’s van dansers niet op scène maar bijzondere plaatsen zoals de metro in Parijs, een vismarkt in Tokio, een steengroeve in Lessen, Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez in Frankrijk.

De expo is een ode aan de dans en vrijheid. Danny Willems is blij dat hij zijn werk kan tonen in de stad waar alles begon. Zijn ouders werkten bij Photo Hall en daar ontstond zijn fascinatie voor fotografie.