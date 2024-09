De expo heet Way of Light en is tot begin november te zien in een galerij op de zeedijk. Zoek hier geen foto's met voetballers. Wel van alledaagse momenten, de wereld rond. Frank Raes, kunstfotograaf: “Ik heb altijd gewerkt met het bewegende beeld. Maar ik ben meer gefascineerd door het stilstaande beeld omdat dat in één moment veel kan weergeven. Je bent altijd op zoek naar de ideale foto dat weergeeft wat je wil. Dat blijft duren, het is een eeuwige zoektocht.”